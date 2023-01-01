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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Acer Swift X (SFX14-71G)

63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
62 из 100
Acer Swift X (SFX14-71G)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Acer Swift X (SFX14-71G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon 760M
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и Acer Swift X (SFX14-71G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.28 и 1.55 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 239 против 208 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13979 vs 12384 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
Swift X (SFX14-71G)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.55 кг
Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм
Площадь 728 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.8%
Боковые рамки 6.8 мм 5.2 мм
Цвета Серый, Зеленый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 239 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 -
Цветовой охват sRGB 125% 98%
Охват DCI-P3 90% 83%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 1500 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1417 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
4.06 терафлопс
Swift X (SFX14-71G) +43%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - ~77.6 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 12.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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