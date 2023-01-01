Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Radeon 760M - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Легче – весит на 270 граммов меньше (1.28 и 1.55 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.28 и 1.55 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Имеет на 15% более четкий дисплей – 239 против 208 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13979 vs 12384 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13979 vs 12384 баллов Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.55 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 728 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.8% Боковые рамки 6.8 мм 5.2 мм Цвета Серый, Зеленый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 100000:1 - Цветовой охват sRGB 125% 98% Охват DCI-P3 90% 83% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит Swift X (SFX14-71G) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1417 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) 4.06 терафлопс Swift X (SFX14-71G) +43% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость - ~77.6 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 12.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.