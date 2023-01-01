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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
58 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 8375 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 728 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.4 кг
Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 728 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.4%
Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм
Цвета Серый, Зеленый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7300 об/мин
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 239 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~18% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 125% 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 90% 98.8%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 187 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 760M Apple M2 GPU
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1456 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD) +35%
4.06 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~81.9 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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