Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 8375 баллов

На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 8375 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 728 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.4 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 728 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.4% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Серый, Зеленый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7300 об/мин Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 MacBook Pro 13 (M2, 2022) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 18% more screen space Тесты экрана Контрастность 100000:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 125% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 90% 98.8% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 187 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1456 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) +35% 4.06 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~81.9 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.