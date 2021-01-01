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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

58 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
88 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 5875 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (70 и 60.7 Вт*ч)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.6 кг
Размеры 320.6 x 208 x 14.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 667 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~84.6%
Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Красный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 38 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 -
Цветовой охват sRGB 96% -
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD)
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +233%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 382 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 6 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 0 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц
FLOPS - 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12.1 -
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
н/д
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц -
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 72.5 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.1 Нет
USB Type-C 2x USB 3.1 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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