Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 4800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) На 139% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5875 vs 2456 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 18.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.5 кг Размеры 320.6 x 208 x 14.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 667 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~75.8% Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм Цвета Серий, Красный Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 38 дБ 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 2067:1 932:1 Цветовой охват sRGB 96% 62.1% Охват Adobe RGB 64% 43% Охват DCI-P3 68.5% 41.6% Время отклика 45 мс 33 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) +20% 300 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 60.7 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 2:25 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 382 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1650 МГц FLOPS - 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 24 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) н/д VivoBook Flip 14 TP470 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 72.5 дБ 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.