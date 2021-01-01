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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против ASUS VivoBook S15 M533

61 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
60 из 100
ASUS VivoBook S15 M533
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
ASUS VivoBook S15 M533
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и ASUS VivoBook S15 M533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.54 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 50 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (667 и 841 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 5920 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 1.54 кг 1.8 кг
Ширина 320.6 мм 359.8 мм
Высота 208 мм 233.8 мм
Толщина 14.9 мм 16.1 мм
Площадь 667 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79.8%
Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Красный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 38 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 -
Цветовой охват sRGB 96% 100%
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD)
300 нит
VivoBook S15 M533 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 382 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 6 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц
FLOPS - 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 448
Поддержка DirectX 12.1 12.1
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
н/д
VivoBook S15 M533
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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