Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Легче – весит на 280 граммов меньше (1.28 и 1.56 кг)

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.28 и 1.56 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13913 vs 12384 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13913 vs 12384 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.56 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 728 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~84% Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм Цвета Серый, Зеленый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 120 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Контрастность 100000:1 319710:1 Цветовой охват sRGB 125% 100% Охват Adobe RGB - 99% Охват DCI-P3 90% 98% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит Zenbook 14X OLED (Q420) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) +188% 4.06 терафлопс Zenbook 14X OLED (Q420) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.