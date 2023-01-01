Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 6082 баллов

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 6082 баллов Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (70 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (70 и 42.7 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 103% более четкий дисплей – 239 против 118 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 103% более четкий дисплей – 239 против 118 точек на дюйм (PPI) На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать HP EliteBook 630 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (640 и 728 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.22 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 306.9 x 208.4 x 15.9 мм Площадь 728 см2 640 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.2% Боковые рамки 6.8 мм 10.2 мм Цвета Серый, Зеленый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 118 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 EliteBook 630 G10 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 18% more screen space Тесты экрана Контрастность 100000:1 - Цветовой охват sRGB 125% - Охват DCI-P3 90% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) +60% 400 нит EliteBook 630 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 42.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 187 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1400 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X DDR4 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 512 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) +184% 4.06 терафлопс EliteBook 630 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.