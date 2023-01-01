Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP EliteBook 630 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
- На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 6082 баллов
- Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (70 и 42.7 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 103% более четкий дисплей – 239 против 118 точек на дюйм (PPI)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (640 и 728 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.28 кг
|1.22 кг
|Размеры
|325.87 x 223.43 x 13.9 мм
|306.9 x 208.4 x 15.9 мм
|Площадь
|728 см2
|640 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|10.2 мм
|Цвета
|Серый, Зеленый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|239 точек на дюйм
|118 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2944 x 1840 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~18% more screen space
|Контрастность
|100000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|125%
|-
|Охват DCI-P3
|90%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|187 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2424
1843
Geekbench 6 (многоядерный)
9276
5248
Cinebench R23 (одноядерный)
1717
1608
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga Slim 7 14" (AMD) +104%
12384
6082
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|DDR4
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x4W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1