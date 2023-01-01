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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP EliteBook 630 G10

67 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
45 из 100
HP EliteBook 630 G10
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
HP EliteBook 630 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и HP EliteBook 630 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх
  • На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 6082 баллов
  • Комплектуется на 27.3 Вт*ч большей батареей (70 и 42.7 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 103% более четкий дисплей – 239 против 118 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (640 и 728 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
EliteBook 630 G10

Корпус

Вес 1.28 кг 1.22 кг
Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 306.9 x 208.4 x 15.9 мм
Площадь 728 см2 640 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.2%
Боковые рамки 6.8 мм 10.2 мм
Цвета Серый, Зеленый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 239 точек на дюйм 118 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2944 x 1840 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~18% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 -
Цветовой охват sRGB 125% -
Охват DCI-P3 90% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD) +60%
400 нит
EliteBook 630 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 187 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1400 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X DDR4
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 512
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD) +184%
4.06 терафлопс
EliteBook 630 G10
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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