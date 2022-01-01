Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 5 4600U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 4800U - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 17.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 43 Вт*ч) Причины выбрать HP Pavilion Aero 13 Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (0.95 и 1.54 кг)

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 5875 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (623 и 667 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 0.95 кг Размеры 320.6 x 208 x 14.9 мм 298 x 209 x 17 мм Площадь 667 см2 623 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~82.3% Боковые рамки 5.4 мм 5.8 мм Цвета Серий, Красный Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 38 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 2067:1 1316:1 Цветовой охват sRGB 96% 99.8% Охват Adobe RGB 64% 74.8% Охват DCI-P3 68.5% 73.4% Время отклика 45 мс 37 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 300 нит Pavilion Aero 13 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60.7 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 2:25 ч. 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 382 грамма 312 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 7 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) н/д Pavilion Aero 13 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 72.5 дБ 76.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.0 x 6.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.