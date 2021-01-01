Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP Pavilion x360 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
- На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2177 vs 927 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 17.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 43 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (667 и 716 см2)
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.61 кг
|Ширина
|320.6 мм
|324 мм
|Высота
|208 мм
|221 мм
|Толщина
|14.9 мм
|18.7 мм
|Площадь
|667 см2
|716 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|~75.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серий, Красный
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|38 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|2067:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|96%
|-
|Охват Adobe RGB
|64%
|-
|Охват DCI-P3
|68.5%
|-
|Время отклика
|45 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|382 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|6
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
4583
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Cinebench R20 (многоядерный)
Yoga Slim 7 14" (AMD) +135%
2177
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|72.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.1
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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