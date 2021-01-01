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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP Spectre x360 13 (2021)

63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
64 из 100
HP Spectre x360 13 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
HP Spectre x360 13 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и HP Spectre x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2177 vs 1807 баллов
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.3 и 1.54 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (599 и 667 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
Spectre x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.3 кг
Ширина 320.6 мм 307 мм
Высота 208 мм 195 мм
Толщина 14.9 мм 17 мм
Площадь 667 см2 599 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~81.4%
Боковые рамки 5.4 мм 6.3 мм
Цвета Серий, Красный Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное -
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 38 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 -
Цветовой охват sRGB 96% -
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD)
300 нит
Spectre x360 13 (2021) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 382 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 6 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 0 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
н/д
Spectre x360 13 (2021)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 72.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.1 x 5.6 см
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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