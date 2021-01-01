Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 14" (AMD) или Spectre x360 15 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против HP Spectre x360 15

63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
75 из 100
HP Spectre x360 15
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.54 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (667 и 815 см2)
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12.2 Вт*ч большей батареей (72.9 и 60.7 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 282 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.54 кг 1.92 кг
Ширина 320.6 мм 359.9 мм
Высота 208 мм 226.4 мм
Толщина 14.9 мм 19.9 мм
Площадь 667 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~82.4%
Боковые рамки 5.4 мм 7.3 мм
Цвета Серий, Красный Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 38 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 -
Цветовой охват sRGB 96% 100%
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD)
300 нит
Spectre x360 15 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 382 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 6 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 0 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 768
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
н/д
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 72.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion x360 14 (2021) vs Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
2. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") vs Slim 7 14" (AMD)
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) vs Yoga Slim 7 14" (AMD)
4. Dell XPS 15 9500 vs HP Spectre x360 15
5. Microsoft Surface Book 3 15 vs HP Spectre x360 15
6. HP ENVY x360 15 (Ryzen) vs Spectre x360 15

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 15 и Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях