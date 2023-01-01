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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)

63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
58 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
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Экран
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon 760M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.28 и 2.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 239 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (728 и 936 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 12384 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)

Корпус

Вес 1.28 кг 2.3 кг
Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм
Площадь 728 см2 936 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.3%
Боковые рамки 6.8 мм 7.5 мм
Цвета Серый, Зеленый Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума - 53.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 239 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2944 x 1840 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
~21% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 125% -
Охват DCI-P3 90% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов 906 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 1500 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1740 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD)
4.06 терафлопс
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) +75%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - ~81.3 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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