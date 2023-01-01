Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.28 и 2.3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)
- Имеет на 68% более четкий дисплей – 239 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (728 и 936 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 12384 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.28 кг
|2.3 кг
|Размеры
|325.87 x 223.43 x 13.9 мм
|359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм
|Площадь
|728 см2
|936 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~79.3%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Серый, Зеленый
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|5000 об/мин
|Уровень шума
|-
|53.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|239 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2944 x 1840 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
~21% more screen space
|Контрастность
|100000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|125%
|-
|Охват DCI-P3
|90%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|187 граммов
|906 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Radeon 760M
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2424
Geekbench 6 (многоядерный)
10270
Cinebench R23 (одноядерный)
1738
Cinebench R23 (многоядерный)
12384
13226
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|40
Производительность GPU
4.06 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x4W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~81.3 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.5 мм
|Размер
|13.5 x 8.0 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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