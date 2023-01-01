Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея 70 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS Графика Radeon 760M - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.28 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.28 и 2.3 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч) Имеет на 68% более четкий дисплей – 239 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 68% более четкий дисплей – 239 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (728 и 936 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (728 и 936 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 12384 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13226 vs 12384 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 2.3 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм Площадь 728 см2 936 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~79.3% Боковые рамки 6.8 мм 7.5 мм Цвета Серый, Зеленый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5000 об/мин Уровень шума - 53.9 дБ

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 144 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ~ 21% more screen space Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 125% - Охват DCI-P3 90% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) +33% 400 нит Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 906 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1740 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) 4.06 терафлопс Legion Slim 5 Gen 8 (16", 2023) +75% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - ~81.3 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.