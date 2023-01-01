Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) Батарея 70 Вт*ч - 60 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 10426 баллов

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 10426 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч) Имеет на 48% более четкий дисплей – 239 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Slim 7i (14”, Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.31 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 312 x 221 x 14.9 мм Площадь 728 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~82.4% Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм Цвета Серый, Зеленый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1880 (Non-Touch) 2880 x 1880 (Touch) Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 Slim 7i (14”, Gen 8) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 7% more screen space Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 125% 100% Охват DCI-P3 90% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит Slim 7i (14”, Gen 8) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 60 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) +188% 4.06 терафлопс Slim 7i (14”, Gen 8) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.