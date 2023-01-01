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Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) против ThinkPad X1 Nano Gen 3

67 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и ThinkPad X1 Nano Gen 3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (70 и 49.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 9970 баллов
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 239 против 196 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (0.96 и 1.28 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (610 и 728 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (AMD)
vs
ThinkPad X1 Nano Gen 3

Корпус

Вес 1.28 кг 0.96 кг
Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 293.3 x 208.1 x 14.8 мм
Площадь 728 см2 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.3%
Боковые рамки 6.8 мм 6.7 мм
Цвета Серый, Зеленый Черный
Материал Алюминий Top: Углеродное волокно
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 36.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 239 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
ThinkPad X1 Nano Gen 3
13″ (16:10 ratio) = 76 in2
~24% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 100000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 125% 100%
Охват Adobe RGB - 69.7%
Охват DCI-P3 90% 68.5%
Время отклика 1 мс 33 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (AMD)
400 нит
ThinkPad X1 Nano Gen 3 +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 187 граммов 198 / 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (AMD) +188%
4.06 терафлопс
ThinkPad X1 Nano Gen 3
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~85.2 дБ
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см 11.0 x 5.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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