Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S - Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (70 и 49.5 Вт*ч)

Комплектуется на 20.5 Вт*ч большей батареей (70 и 49.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 9970 баллов

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 9970 баллов Имеет на 22% более четкий дисплей – 239 против 196 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 Легче – весит на 320 граммов меньше (0.96 и 1.28 кг)

Легче – весит на 320 граммов меньше (0.96 и 1.28 кг) Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (610 и 728 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (610 и 728 см ) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 0.96 кг Размеры 325.87 x 223.43 x 13.9 мм 293.3 x 208.1 x 14.8 мм Площадь 728 см2 610 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~80.3% Боковые рамки 6.8 мм 6.7 мм Цвета Серый, Зеленый Черный Материал Алюминий Top: Углеродное волокно

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 36.9 дБ

Дисплей 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Диагональ 14.5 дюймов 13 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 239 точек на дюйм 196 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2944 x 1840 пикселей 2160 x 1350 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ThinkPad X1 Nano Gen 3 13″ (16:10 ratio) = 76 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 100000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 125% 100% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 90% 68.5% Время отклика 1 мс 33 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит ThinkPad X1 Nano Gen 3 +13% 450 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 49.5 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 187 граммов 198 / 276 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (AMD) +188% 4.06 терафлопс ThinkPad X1 Nano Gen 3 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~85.2 дБ Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.35 мм Тачпад Размер 13.5 x 8.0 см 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.