Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) против Acer Swift X (SFX14-41G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.39 и 1.54 кг)
- На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 4882 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.39 кг
|Размеры
|320.6 x 208.1 x 14.9-15.4 мм
|322.5 x 213.3 x 17.9 мм
|Площадь
|667 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81%
|~78.5%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий, Красный
|Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|29 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|2646:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|100%
|Охват Adobe RGB
|68.1%
|-
|Охват DCI-P3
|66.3%
|-
|Время отклика
|42 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|243 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1329
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X (SFX14-41G) +27%
5731
Cinebench R23 (одноядерный)
1305
1206
Cinebench R23 (многоядерный)
Swift X (SFX14-41G) +81%
8841
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Swift X (SFX14-41G) +127%
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|72.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.1
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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