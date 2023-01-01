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Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

50 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
59 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (60.7 и 52.6 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 4906 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (Intel)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.24 кг
Размеры 320.6 x 208.1 x 14.9-15.4 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 667 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~82%
Боковые рамки 5.4 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серый, Зеленый, Красный Серебристый, Золотистый, Серый, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 29 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 2646:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.9%
Охват Adobe RGB 68.1% 87.6%
Охват DCI-P3 66.3% 98.4%
Время отклика 42 мс 29 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (Intel)
300 нит
MacBook Air (M2, 2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 243 грамма 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (Intel)
1.41 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 72.4 дБ 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.3 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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