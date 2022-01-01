Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея 60.7 Вт*ч - 38 Вт*ч 45 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.54 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4882 vs 2480 баллов

Комплектуется на 22.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 38 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (667 и 850 см2) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.7 кг Размеры 320.6 x 208.1 x 14.9-15.4 мм 359.2 x 236.5 x 19.9 мм Площадь 667 см2 850 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81% ~79% Боковые рамки 5.4 мм 6.9 мм Цвета Черный, Серий, Красный Серий, Синий, Желтый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 29 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2646:1 - Цветовой охват sRGB 97.4% - Охват Adobe RGB 68.1% - Охват DCI-P3 66.3% - Время отклика 42 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7 14" (Intel) 300 нит IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 60.7 Вт*ч 38 Вт*ч 45 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 243 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Yoga Slim 7 14" (Intel) 1.41 терафлопс IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 72.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.