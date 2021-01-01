Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 14" (Intel) или ThinkPad X1 Nano – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) против ThinkPad X1 Nano

53 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) и ThinkPad X1 Nano от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
  • Существенно легче – весит на 905460 граммов меньше (1.54 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 12.7 Вт*ч большей батареей (60.7 и 48 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (608 и 667 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 14" (Intel)
vs
ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 1.54 кг 907 кг
Ширина 320.6 мм 292.8 мм
Высота 208.1 мм 207.7 мм
Толщина 14.9-15.4 мм 13.8-17.2 мм
Площадь 667 см2 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81% ~80.6%
Боковые рамки 5.4 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серий, Красный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1700:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 65.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 14" (Intel)
300 нит
ThinkPad X1 Nano +50%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7 14" (Intel)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 86.4 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.1 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.6 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) или Slim 7i Carbon (13")
2. Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) или Slim 7 13" (intel)
3. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Dell XPS 13 9305
4. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Dell XPS 13 9310
7. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Apple MacBook Air (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Nano и Yoga Slim 7 14" (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях