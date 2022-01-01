Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 6639 баллов

Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (618 и 673 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.14 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 673 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~78.9% Боковые рамки 5.8 мм 4.9 мм Цвета Серий Серебристый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 7400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 100% 99.5% Время отклика - 4 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит ZenBook 13 OLED UM325 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 216 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 896 448 Блоки текстурирования (TMUs) 56 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +155% 2.822 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.