Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.1 и 1.22 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.22 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 673 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~80.6% Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 896 896 Блоки текстурирования (TMUs) 56 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.