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Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против ASUS ZenBook 14 UM425

64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
VS
53 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
ASUS ZenBook 14 UM425
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.1 и 1.22 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.1 кг 1.22 кг
Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм
Площадь 673 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~80.6%
Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
2.822 терафлопс
ZenBook 14 UM425
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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