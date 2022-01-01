Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 61 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.1 и 1.81 кг)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (61 и 56 Вт*ч)

Имеет на 68% более четкий дисплей – 243 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (673 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 7175 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.81 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 673 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~89% Боковые рамки 5.8 мм 4.3 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит XPS 15 9510 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.3 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1343 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс XPS 15 9510 (2021) +95% 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.1 x 9.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.