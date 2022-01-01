Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Легче – весит на 330 граммов меньше (1.1 и 1.43 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 5282 баллов

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (673 и 721 см2) Причины выбрать Huawei MateBook 14s Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.43 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 673 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~83.3% Боковые рамки 5.8 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2520 x 1680 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED LTPS LCD Частота обновления 90 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит MateBook 14s 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства - 241 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +100% 2.822 терафлопс MateBook 14s 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.