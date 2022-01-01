Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 3120 x 2080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.1 и 1.38 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 5869 баллов Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.38 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 310 x 221 x 15.5 мм Площадь 673 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~87.7% Боковые рамки 5.8 мм 4.9 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 3120 x 2080 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED LTPS LCD Частота обновления 90 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 264 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3120 x 2080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит MateBook X Pro 2022 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 768 Блоки текстурирования (TMUs) 56 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +67% 2.822 терафлопс MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.