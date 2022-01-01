Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.1 и 1.81 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (673 и 912 см 2 )

) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 7175 баллов

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (90 и 61 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.81 кг Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 359.5 x 253.8 x 17.7 мм Площадь 673 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~81.4% Боковые рамки 5.8 мм 7.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.4 дБ

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 400 нит ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства - 534 / 882 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 35 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 735 МГц Boost частота GPU - 1035 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +88% 5.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x3W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 76.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.