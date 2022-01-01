Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) или ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
VS
51 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.1 и 1.35 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7175 vs 4744 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (61 и 57 Вт*ч)
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
vs
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

Корпус

Вес 1.1 кг 1.35 кг
Размеры 313 x 215 x 14.9 мм 313 x 223 x 14.9 мм
Площадь 673 см2 698 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~81.4%
Боковые рамки 5.8 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 36.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 96.6%
Охват Adobe RGB - 72.1%
Охват DCI-P3 100% 69.7%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 321 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +100%
2.822 терафлопс
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x3W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.0 x 4.3 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
3. Dell XPS 13 9310 или Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
4. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") или Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
5. Dell XPS 13 9305 или Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
6. Lenovo Yoga 9i (14") или ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
7. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
8. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) или ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
9. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 или X1 Yoga (Gen 6)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) и Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры