Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7403 vs 4613 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (618 и 685 см2) Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1.19 кг Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 322.8 x 212.2 x 15.95 мм Площадь 618 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~78.9% Боковые рамки 4.7 мм 6.5 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Максимальная яркость Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 300 нит Swift 3 (SF314-43) н/д

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц FLOPS 1.108 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 8 Производительность GPU Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 1.108 терафлопс Swift 3 (SF314-43) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.