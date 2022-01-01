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Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Acer Swift 3 (SF314-43)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF314-43)
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
Acer Swift 3 (SF314-43)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Acer Swift 3 (SF314-43) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7403 vs 4613 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (618 и 685 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
vs
Swift 3 (SF314-43)

Корпус

Вес 1.21 кг 1.19 кг
Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
Площадь 618 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~78.9%
Боковые рамки 4.7 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 384
Блоки текстурирования (TMUs) 28 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 8
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
1.108 терафлопс
Swift 3 (SF314-43)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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