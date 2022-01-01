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Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
  • Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.21 и 2.1 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (618 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 7403 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.21 кг 2.1 кг
Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 618 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~86.2%
Боковые рамки 4.7 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 64
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
1.108 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +369%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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