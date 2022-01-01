Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.21 и 2.1 кг)

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (618 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх

Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 7403 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 2.1 кг Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 618 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~86.2% Боковые рамки 4.7 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 10-45 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1296 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 28 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 64 Производительность GPU Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 1.108 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +369% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.