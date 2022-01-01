Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) или Slim 7i Carbon (13” Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Slim 7i Carbon (13” Intel)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13
VS
57 из 100
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Slim 7i Carbon (13” Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (0.96 и 1.21 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
vs
Slim 7i Carbon (13” Intel)

Корпус

Вес 1.21 кг 0.96 кг
Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 300.98 x 206.03 x 14.8 мм
Площадь 618 см2 620 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.7%
Боковые рамки 4.7 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 320 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 640
Блоки текстурирования (TMUs) 28 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
1.108 терафлопс
Slim 7i Carbon (13” Intel) +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325
3. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Slim 7 13" (intel)
4. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Acer Swift 3 (SF314-43)
5. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Dell XPS 13 9315
8. Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Acer Swift 5 (SF514-56)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Slim 7i Carbon (13” Intel) и Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры