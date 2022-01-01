Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7403 vs 2471 баллов

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.21 и 1.43 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (50 и 46 Вт*ч)

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (618 и 682 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1.43 кг Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 311.5 x 219 x 17.6 мм Площадь 618 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~71.5% Боковые рамки 4.7 мм 8.6 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 36.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Охват Adobe RGB - 70.7% Охват DCI-P3 - 68.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 300 нит ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 46 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 12 Производительность GPU Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) +32% 1.108 терафлопс ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Synaptic CX11880 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.