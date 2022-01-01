Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) или ThinkPad T16 – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против ThinkPad T16

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad T16
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
Lenovo ThinkPad T16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и ThinkPad T16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.21 и 1.64 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7403 vs 6272 баллов
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (618 и 925 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 79-108% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
vs
ThinkPad T16

Корпус

Вес 1.21 кг 1.64 кг
Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 361.9 x 255.5 x 20.5 мм
Площадь 618 см2 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~80.3%
Боковые рамки 4.7 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума - 34 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1393:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 80.5%
Охват DCI-P3 - 80.1%
Время отклика - 22 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
300 нит
ThinkPad T16 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 135 Вт
Вес зарядного устройства - 541 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 28 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
1.108 терафлопс
ThinkPad T16 +144%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 67.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
2. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
3. Lenovo ThinkPad T16 vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
4. Lenovo ThinkPad T16 vs Dell XPS 15 9520 (2022)
5. Lenovo ThinkPad T16 vs Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
6. Lenovo ThinkPad T16 vs Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad T16 и Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры