Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) или Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13
VS
64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) и Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (618 и 673 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.1 и 1.21 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
vs
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.21 кг 1.1 кг
Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 313 x 215 x 14.9 мм
Площадь 618 см2 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84.5%
Боковые рамки 4.7 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 896
Блоки текстурирования (TMUs) 28 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
1.108 терафлопс
Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +155%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
3. Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel)
4. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
6. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
7. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) против Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и Slim 7 Gen 5 (13" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры