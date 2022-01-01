Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (618 и 673 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.1 и 1.21 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.21 кг 1.1 кг Размеры 295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм 313 x 215 x 14.9 мм Площадь 618 см2 673 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84.5% Боковые рамки 4.7 мм 5.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 300 нит Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 61 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX450 2GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 896 Блоки текстурирования (TMUs) 28 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) 1.108 терафлопс Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) +155% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.