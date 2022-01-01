Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD) против Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Gen 5 (13" AMD)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (618 и 673 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.1 и 1.21 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (61 и 50 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.21 кг
|1.1 кг
|Размеры
|295.88 x 208.85 x 13.8-14.9 мм
|313 x 215 x 14.9 мм
|Площадь
|618 см2
|673 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~84.5%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
Максимальная яркость
300 нит
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|32
Производительность GPU
1.108 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x3W, 2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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