Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9721 vs 6850 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425 Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.22 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 319 x 210 x 15.8 мм Площадь 692 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~80.6% Боковые рамки 5.4 мм 4.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34.6 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 400 нит ZenBook 14 UM425 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства 436 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 896 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 2.822 терафлопс ZenBook 14 UM425 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 68.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.