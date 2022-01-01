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Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) против Dell XPS 15 9510 (2021)

61 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14
VS
65 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
Dell XPS 15 9510 (2021)
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Экран
Батарея 61 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.31 и 1.81 кг)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (61 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (692 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.81 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 692 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~89%
Боковые рамки 5.4 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34.6 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
400 нит
XPS 15 9510 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.3 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 95 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 436 граммов 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1343 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
2.822 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +95%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 68.5 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 15.1 x 9.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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