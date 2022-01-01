Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 61 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.31 и 1.81 кг)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (61 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (692 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.81 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 692 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~89% Боковые рамки 5.4 мм 4.3 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34.6 дБ 38.2 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 400 нит XPS 15 9510 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.3 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 95 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 436 граммов 473 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 720-1395 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1343 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 896 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 2.822 терафлопс XPS 15 9510 (2021) +95% 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 68.5 дБ 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 15.1 x 9.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.