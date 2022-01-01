Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) или IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) против IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)

56 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14
VS
55 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 11370H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) и IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9721 vs 5470 баллов
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
vs
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.3 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
Площадь 692 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.2%
Боковые рамки 5.4 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34.6 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 95 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 436 граммов 330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 896
Блоки текстурирования (TMUs) 56 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
2.822 терафлопс
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 68.5 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 13 (M1, 2020) vs Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
2. MacBook Pro 14 (2021) vs Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
3. ZenBook 14 UM425 vs Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
4. XPS 13 9305 vs Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
5. Yoga Slim 7 14" (Intel) vs IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
6. IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) vs IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры