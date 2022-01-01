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Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) против 7i (15”)

56 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14
VS
49 из 100
Lenovo Yoga 7i (15”)
Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
Lenovo Yoga 7i (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) и 7i (15”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
  • Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.31 и 1.9 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9721 vs 5072 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 840 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”)
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
vs
Yoga 7i (15”)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.9 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 356.4 x 235.6 x 17.9-19.2 мм
Площадь 692 см2 840 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~79.9%
Боковые рамки 5.4 мм 5.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
400 нит
Yoga 7i (15”) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 95 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 436 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) +100%
2.822 терафлопс
Yoga 7i (15”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 68.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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