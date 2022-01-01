Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.31 и 1.9 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9721 vs 5072 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 840 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (15”) Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.9 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм 356.4 x 235.6 x 17.9-19.2 мм Площадь 692 см2 840 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~79.9% Боковые рамки 5.4 мм 5.5 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34.6 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 400 нит Yoga 7i (15”) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 71 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 436 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 25 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) +100% 2.822 терафлопс Yoga 7i (15”) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 68.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.