Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 1577-2150% больше FPS в играх

На 1294% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 715 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (75 и 37 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.9 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 875 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~77.5% Боковые рамки 5.7 мм 9 мм Цвета Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) 400 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 80 Вт 6 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 750 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 256 Блоки текстурирования (TMUs) 64 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +2867% 7.12 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.