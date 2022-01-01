Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 3024 x 1964 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.6 и 2.1 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9967 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (691 и 875 см 2 )

) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.6 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 875 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~84.6% Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) 400 нит MacBook Pro 14 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 95 / 135 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 80 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1296 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +37% 7.12 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.