Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 67-92% больше FPS в играх
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 7044 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (100 и 75 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.04 кг
|Размеры
|356 x 245.9 x 19.9 мм
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|Площадь
|875 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~84.3%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|-
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.4%
|Время отклика
|-
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|95 / 135 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1353
Geekbench 5 (многоядерный)
6070
Cinebench R23 (одноядерный)
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
9967
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1280
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
7.12 терафлопс
3.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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