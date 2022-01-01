Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Батарея 75 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 5421 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Vostro 5510 Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.63 и 2.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (815 и 875 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.63 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 356.06 x 228.82 x 14.6-17.99 мм Площадь 875 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~82.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +33% 400 нит Vostro 5510 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB TGP 80 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +152% 7.12 терафлопс Vostro 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.