Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 3072 x 1920 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 6305 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх Причины выбрать HP Spectre x360 16 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (83 и 75 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм Площадь 875 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~84.5% Боковые рамки 5.7 мм 6.7 мм Цвета Серий Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 74% Охват DCI-P3 - 74% Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) 400 нит Spectre x360 16 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 95 / 135 Вт 135 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 80 Вт 40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +42% 7.12 терафлопс Spectre x360 16 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.