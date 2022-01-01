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Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) против HP Spectre x360 16

57 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16
VS
62 из 100
HP Spectre x360 16
Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
HP Spectre x360 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) и HP Spectre x360 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 6305 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (83 и 75 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
vs
Spectre x360 16

Корпус

Вес 2.1 кг 2 кг
Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм
Площадь 875 см2 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~84.5%
Боковые рамки 5.7 мм 6.7 мм
Цвета Серий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 95 / 135 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 40 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +42%
7.12 терафлопс
Spectre x360 16
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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