Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.99 и 2.1 кг)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (84 и 75 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.99 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 875 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~85.2% Боковые рамки 5.7 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB - 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +33% 400 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 482 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 80 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1600 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +543% 7.12 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 14.1 x 9.1 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.