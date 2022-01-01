Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) против Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.1 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (875 и 936 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 9967 баллов
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.5 кг
|Размеры
|356 x 245.9 x 19.9 мм
|360 x 260 x 20.1-23.5 мм
|Площадь
|875 см2
|936 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.8%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|7.7 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Максимальная яркость
400 нит
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|95 / 135 Вт
|230 / 300 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1559
Geekbench 5 (многоядерный)
8242
Cinebench R23 (одноядерный)
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
12617
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Производительность GPU
7.12 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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