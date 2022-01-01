Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

На 104% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9967 vs 4882 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14.3 Вт*ч большей батареей (75 и 60.7 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.54 и 2.1 кг)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (667 и 875 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.54 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 320.6 x 208.1 x 14.9-15.4 мм Площадь 875 см2 667 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~81% Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм Цвета Серий Черный, Серий, Красный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 29 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 2646:1 Цветовой охват sRGB - 97.4% Охват Adobe RGB - 68.1% Охват DCI-P3 - 66.3% Время отклика - 42 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +33% 400 нит Yoga Slim 7 14" (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 60.7 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 243 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 80 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +405% 7.12 терафлопс Yoga Slim 7 14" (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 72.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.