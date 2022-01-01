Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 5 5600HS AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (75 и 61 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.31 и 2.1 кг)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (692 и 875 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.31 кг Размеры 356 x 245.9 x 19.9 мм 312.4 x 221.4 x 14.9-16.9 мм Площадь 875 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.8% ~82.2% Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 34.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) 400 нит Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 61 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 95 Вт Вес зарядного устройства - 436 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB TGP 80 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 930-1575 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD) +152% 7.12 терафлопс Yoga Slim 7 Pro (14" AMD) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 68.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.