Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7i Carbon (13") или Predator Helios 300 (PH315-53) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

57 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
VS
65 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (618 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Существенно легче – весит на 963500 граммов меньше (2.5 и 966 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2145 vs 1751 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (59 и 50 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Carbon (13")
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 966 кг 2.5 кг
Ширина 295.9 мм 363.4 мм
Высота 208.8 мм 255 мм
Толщина 14.2-15 мм 22.9 мм
Площадь 618 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~72.4%
Боковые рамки 4.7 мм 9 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1250:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 61.3% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1605 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Carbon (13")
1.41 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +772%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) и Yoga Slim 7i Carbon (13")
2. ThinkPad X1 Nano и Yoga Slim 7i Carbon (13")
3. ThinkPad L13 Gen 2 (Intel) и Yoga Slim 7i Carbon (13")
4. MacBook Pro 16 (2019) и Predator Helios 300 (PH315-53)
5. GS66 Stealth и Predator Helios 300 (PH315-53)
6. ROG Strix G15 G513 и Predator Helios 300 (PH315-53)
7. GP66 Leopard и Predator Helios 300 (PH315-53)
8. TUF Gaming A15 FA506 и Predator Helios 300 (PH315-53)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях