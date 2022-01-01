Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (0.97 и 1.39 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 692 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (75 и 50 Вт*ч)

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6929 vs 4838 баллов

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.97 кг 1.39 кг Размеры 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 618 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.2% Боковые рамки 4.7 мм 6.1 мм Цвета Белый Синий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1250:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 97% - Охват Adobe RGB 61.3% - Охват DCI-P3 65.1% 100% Время отклика 30 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga Slim 7i Carbon (13") 300 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 322 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Yoga Slim 7i Carbon (13") 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.5 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.