Главная > Сравнение ноутбуков > Yoga Slim 7i Carbon (13") или ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

54 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
VS
56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (0.97 и 1.4 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (618 и 688 см2)
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 4838 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga Slim 7i Carbon (13")
vs
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Корпус

Вес 0.97 кг 1.4 кг
Размеры 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 618 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.6%
Боковые рамки 4.7 мм 4.8 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1250:1 -
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Охват Adobe RGB 61.3% -
Охват DCI-P3 65.1% 100%
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Yoga Slim 7i Carbon (13") +27%
1.41 терафлопс
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
2. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
3. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon Gen 6 (14" AMD) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
4. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
5. Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
6. Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры