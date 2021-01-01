Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против HP ENVY 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (618 и 702 см2)
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 964400 граммов меньше (1.6 и 966 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Комплектуется на 13.3 Вт*ч большей батареей (63.3 и 50 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|966 кг
|1.6 кг
|Ширина
|295.9 мм
|313.2 мм
|Высота
|208.8 мм
|224 мм
|Толщина
|14.2-15 мм
|18 мм
|Площадь
|618 см2
|702 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~81%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Белый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|37.7 дБ
|48.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1250:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97%
|-
|Охват Adobe RGB
|61.3%
|-
|Охват DCI-P3
|65.1%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|322 грамма
|430 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +4%
1259
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 14 (2021) +7%
4169
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 14 (2021) +7%
517
Cinebench R20 (многоядерный)
ENVY 14 (2021) +6%
1854
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1155 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|78.5 дБ
|82.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|11.5 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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