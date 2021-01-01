Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") против HP Spectre x360 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 227 против 171 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 964660 граммов меньше (1.34 и 966 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (66 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|966 кг
|1.34 кг
|Ширина
|295.9 мм
|293.8 мм
|Высота
|208.8 мм
|220.1 мм
|Толщина
|14.2-15 мм
|16.9 мм
|Площадь
|618 см2
|647 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~81.7%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|1.5 мм
|Цвета
|Белый
|Черный, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|37.7 дБ
|41.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|171 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1280 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1250:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97%
|-
|Охват Adobe RGB
|61.3%
|-
|Охват DCI-P3
|65.1%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|2:35 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|322 грамма
|290 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1222
Geekbench 5 (многоядерный)
4018
Cinebench R20 (одноядерный)
496
Cinebench R20 (многоядерный)
1793
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|78.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|11.5 x 7.4 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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