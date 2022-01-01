Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") Существенно легче – весит на 950 граммов меньше (0.97 и 1.92 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (618 и 815 см2) Причины выбрать HP Spectre x360 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 50 Вт*ч)

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6118 vs 4838 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Сенсорный экран

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.97 кг 1.92 кг Размеры 295.9 x 208.8 x 14.2-15 мм 359.9 x 226.4 x 19.9 мм Площадь 618 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.4% Боковые рамки 4.7 мм 7.3 мм Цвета Белый Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.7 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (OLED) Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1250:1 - Цветовой охват sRGB 97% 100% Охват Adobe RGB 61.3% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость Yoga Slim 7i Carbon (13") 300 нит Spectre x360 15 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 72.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:15 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт Вес зарядного устройства 322 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU Yoga Slim 7i Carbon (13") 1.41 терафлопс Spectre x360 15 +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 2666 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.